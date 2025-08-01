Türkiye Halter Şampiyonası'nda Fırtına Gibi

Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 23'ü altın, 62 madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen organizasyonda 23 altın, 22 gümüş ve 17 bronz madalya elde etti.