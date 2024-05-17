Türkiye, Halterde Yıldızlar Dünya Şampiyonası\'na Hazır

Spor

Halterde Yıldızlar Dünya Şampiyonası, 22-26 Mayıs'ta Peru'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Lima'da düzenlenecek şampiyonada milli takımda 8'i kadın 12 sporcu mücadele edecek.

Şampiyona için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, "Sporcularımız, antrenörlerimiz nezaretinde iyi bir hazırlık dönemi geçirdiler. Yıldızlar düzeyinde iyi bir yerdeyiz ve her sporcumuz kürsüye aday. Ben tüm sporcularımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Milli takım kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

Kadınlar:

40 kilo: Fatma Sena Koçak, Şevval İnce

45 kilo: Aysu Bektaş

64 kilo: Tuba Nur Koz, Yezda Akar

76 kilo: Hilal Gök, Zeynep Nur Pehlivan

81 kilo: Berranur Apaydın

Erkekler:

55 kilo: Ramazan Efe Yılmaz

96 kilo: Emre Kartal

???????102 kilo: Ömer Gürmeriç

+102 kilo: Arda Bıyık