Türkiye Hava Sporları Federasyonu Olağan ve Mali Genel Kurulu 1 Kasım'da düzenlenecek

Türkiye Hava Sporları Federasyonu 2. Olağan ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 1 Kasım Pazartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.
Federasyonun açıklamasına göre, 1 Kasım'daki toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde genel kurul 2 Kasım Salı gününe ertelenecek.
Toplantının, Örnek Mahallesi'nde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda yapılacağı belirtildi.
Kaynak: AA
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