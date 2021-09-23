Türkiye Hava Sporları Federasyonu Olağan ve Mali Genel Kurulu 1 Kasım'da düzenlenecek

Türkiye Hava Sporları Federasyonu 2. Olağan ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 1 Kasım Pazartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu 2. Olağan ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 1 Kasım Pazartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Federasyonun açıklamasına göre, 1 Kasım'daki toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde genel kurul 2 Kasım Salı gününe ertelenecek. Toplantının, Örnek Mahallesi'nde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda yapılacağı belirtildi.

Pazartesi, Türkiye, Ankara, Kasım, Spor, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Spor › Türkiye Hava Sporları Federasyonu Olağan ve Mali Genel Kurulu 1 Kasım'da düzenlenecek - Son Dakika Spor

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