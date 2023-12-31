Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç\'tan yeni yıl mesajı

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, yeni yıl mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada Başkan Kılıç, herkesin yeni yılını kutlayarak tüm takım ve sporculara başarı diledi.

6 Şubat'ta yaşanan ve tüm ülkeyi derinden yaralayan deprem felaketini asla unutmayacakları hatırlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Türk hentbolunun değerli isimleri Cemal Kütahya ve Metin Muhacir ile birlikte kaybettiğimiz tüm yurttaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. 2024 yılında hentbolun gelişimi ve yaygınlaşması için çok çalışmaya devam edeceğiz. Daha fazla çocuğumuzu hentbola kazandıracağımız; hakem, gözlemci, antrenör ve yönetici kadın sayısının artacağı tüm hentbol paydaşlarımızın çok mutlu olacağı bir yıl olmasını diliyorum."