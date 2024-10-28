Türkiye Hentbol Federasyonundan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
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Spor

Türkiye Hentbol Federasyonundan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Türkiye Hentbol Federasyonu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

28.10.2024 15:49
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Türkiye Hentbol Federasyonu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları, azim ve kararlılıkla büyük zorlukları aşıp Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu müjdelediler. Bu tarihi an, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük tutkusunun bir zaferle taçlandığı gündür. Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümünü, coşku, gurur ve kıvançla kutlarken, Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyeti koruma ve onun gösterdiği hedefler doğrultusunda ilerleme kararlılığı içerisindeyiz." denildi.

Tüm şehitlerin minnetle yad edildiği mesajda, şunlar kaydedildi:

"Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir' diyerek bizlere yol gösteren Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kahraman silah arkadaşları ve tüm şehit ve gazilerimizi sonsuz bir minnetle anıyoruz. Onların fedakarlıkları, bugün bize bu özgür topraklarda yaşama imkanı sunmaktadır.

Türkiye Hentbol Federasyonu olarak sonsuza dek yaşayacak olan Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünde, aziz Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde, Cumhuriyetimizi daha ileriye taşımak için hep birlikte el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Hentbol Federasyonundan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika

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