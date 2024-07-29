Türkiye, Hırvatistan'a yenilerek grup sonuncusu oldu - Son Dakika
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Türkiye, Hırvatistan'a yenilerek grup sonuncusu oldu

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında Hırvatistan'a 87-79 yenildi. Ay-yıldızlılar, daha önce Almanya ve Belçika'ya da mağlup olarak grubu son sırada tamamladı. Milliler, son 16 turunda B Grubu'nu lider tamamlayacak takımla 31 Temmuz Çarşamba günü karşılaşacak.

29.07.2024 15:27
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Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında Hırvatistan'a 87-79 yenildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Finlandiya'nın Tampere şehrinde düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda yer alan milli takım, üçüncü maçında Hırvatistan ile karşılaştı.

İlk yarıyı 45-40 geride kapatan Türkiye, maçı da 87-79 kaybetti. Daha önce de Almanya ve Belçika'ya yenilen ay-yıldızlılar, grubu son sırada bitirdi.

Milliler, son 16 turunda B Grubu'nu lider tamamlayacak takımla 31 Temmuz Çarşamba günü karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, Hırvatistan'a yenilerek grup sonuncusu oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye, Hırvatistan'a yenilerek grup sonuncusu oldu - Son Dakika
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