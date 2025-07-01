Türkiye Hırvatistan'ı Yendi

28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nda Türkiye, ikinci maçında Hırvatistan'ı 87-84 mağlup etti.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi'nin (BGM) ev sahipliğinde düzenlenen ve katılımcı 6 ülkenin 20 yaş altı takımıyla mücadele ettiği organizasyonun ikinci gününde iki müsabaka oynandı.
Türkiye, Hırvatistan'ı 87-84 yenerek ikinci galibiyetini aldı. Milli takımda Emre Melih Tunca 22 sayı, Özgür Cengiz 17 sayı ve Salih Altuntaş 13 sayı kaydetti.
Diğer müsabakada ise Slovenya, Büyük Britanya'yı 92-68 mağlup etti.
Turnuvada yarın saat 16.00'da Karadağ-Hırvatistan ve 19.00'da Büyük Britanya- Avusturya maçları yapılacak.
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