Üye Girişi
Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan 2021 yılını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan 2021 yılını değerlendirdi Açıklaması

21.12.2021 14:18
Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan 2021 yılını değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, 2021 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen birçok organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, 2021 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen birçok organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sadık Karakan, 2021 yılında 16 farklı organizasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, "Organizasyonlarda toplam 526 maç oynattık. Her yıl bu sayının yaklaşık iki katı maç oynatıyoruz. Buradaki düşüşün sebebi salgından kaynaklı iptal edilen maçlardır." değerlendirmesinde bulundu.

2021 yılı içerisinde çok sayıda eğitim faaliyeti gerçekleştirdiklerini aktaran Karakan, "14 ve 16 yaş altı kategorilerinde gelişim kampları düzenledik. Bu kamplarda sporcularımızın yeterlilik düzeylerinin artırılmasına yönelik çok sayıda çalışma ile hakem ve antrenörlerimizi kapsayan çevrim içi kurs ve seminerler düzenledik." ifadelerini kullandı.

Karakan, hokey milli takımlarının katılacağı uluslararası organizasyonlar için yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"A milli, 18 yaş altı kadın ve erkek milli takımlarımızın katıldığı şampiyonalar için geniş katılımlı kamplar düzenledik. A erkek milli takımımız temmuz ayında Portekiz'de düzenlenen Açık Alan Avrupa Şampiyonası C3'te üçüncü, kadın milli takımımız da Slovenya'da düzenlenen Açık Alan Avrupa Şampiyonası C3 organizasyonunda üçüncü olarak büyük başarıya imza attı."

Sadık Karakan, Türkiye, Milli, Hokey, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan 2021 yılını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:18 HDP dört muhalefet partisiyle görüşecek! Gündem: Seçim!
14:07 Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!
14:04 Eski Başbakan Tansu Çiller ve gelini arasında ''Belgede sahtecilik'' davası!
14:03 Ekonomist İbrahim Kahveci: Sabit kur garantisi, sürdürülebilir değil seçim yatırımı
13:52 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bugün: Azra velayet davasını çözebilecek mi?
13:51 Son dakika! İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
13:45 Döviz kurundaki sert düşüş Ali Babacan'ı tatmin etmedi: Ortada tehlikeli bir oyun var
13:44 Erman Toroğlu: Dünyaca ünlü hocayla anlaşmış
13:43 Doların düşmesi Malatya esnafını sevindirdi! Tezahüratlar eşliğinde halay çektiler
13:41 Susurluk hükümlüsü, eski Özel Harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu silahlı kavgada öldürüldü!
HDP dört muhalefet partisiyle görüşecek! Gündem: Seçim! HDP dört muhalefet partisiyle görüşecek! Gündem: Seçim!         
14:18
Son Dakika! Doları alt eden "kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemin detayları belli oldu Son Dakika! Doları alt eden "kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemin detayları belli oldu         
14:07
Ekonomist İbrahim Kahveci: Sabit kur garantisi, sürdürülebilir değil seçim yatırımı Ekonomist İbrahim Kahveci: Sabit kur garantisi, sürdürülebilir değil seçim yatırımı         
14:04
Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti         
12:16
Kırmızı kart gören futbolcu, soluğu rakip takımın soyunma odasında aldı! Kırmızı kart gören futbolcu, soluğu rakip takımın soyunma odasında aldı!         
12:04
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor! Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor!         
10:58
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır         
09:32
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi 77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi         
07:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı         
22:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 14:28:25. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan 2021 yılını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement