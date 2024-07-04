Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu - Son Dakika
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Spor

Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu

Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu

A Milli Takımımızın Hollanda ile oynayacağı karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

04.07.2024 11:25
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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Berlin'de oynanacak mücadeleyi Fransız haken Clement Turpin yönetecek.

UEFA AÇIKLAMA YAPTI

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre A Milli Takım'ın EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile oynayacağı maçı Fransa Futbol Federasyonu'nundan Clement Turpin yönetecek.

EURO 2024'TE 2 MAÇ YÖNETTİ

Clement Turpin EURO 2024'te şu ana kadar 2 maçta düdük çaldı. Turpin, turnuvanın açılış maçı olan Almanya-İskoçya karşılaşmasıyla birlikte İngiltere- Slovenya maçlarını yönetti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, Felix Zwayer, Hollanda, Türkiye, Berlin, Futbol, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ankara null: tarafli mac yonetecek avrupali avrupaliyi tutar kesin penalti kesin kirmizi kart :(( 23 2 Yanıtla
    Hidir Akbaba: Belle biraz Ferhat eser gelir simdi. Beraber pispirik oynarsiniz 2 1
  • V. A.: Fransızlar ırkçıdır Türkleri sevmezler. 16 4 Yanıtla
  • Zaymo Kral: Kendisi Avrupanin iyi hakemlerindendir guzel mac yonetir umarim biz kazaniriz. 9 4 Yanıtla
  • Osman A: Hakem 3 Türkiye 0 6 0 Yanıtla
  • SNNT: Hakemi de yeneriz inşallah 4 0 Yanıtla
  • Adem Sevindik null: maçı şimdiden kaybettik 2 1 Yanıtla
  • İshak Klein: Türk maçını Turp yönetecek!.. Subliminal mesaj içeriyor olabilir mi?. :) 2 1 Yanıtla
  • Murat Saka: Bir kornerle bakar 0 0 Yanıtla

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