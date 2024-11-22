Türkiye, Hollanda'yı 3-1 Yenerek İkide İki Yaptı

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Uzman Posta Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası B kategorisinde Türkiye, ikinci maçında Hollanda'yı 3-1 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçı 21-25, 25-19, 25-23 ve 25-19'luk setlerle kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, böylece organizasyonda ikide iki yaptı.

Türkiye, ilk maçında Gürcistan'ı 3-0 yenmişti.

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Burdur'da düzenlenen organizasyonda yarın Litvanya ve Çekya ile karşılaşacak.