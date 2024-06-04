İtalya ile Türkiye arasındaki hazırlık maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı - Son Dakika
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İtalya ile Türkiye arasındaki hazırlık maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı

İtalya ile Türkiye arasındaki hazırlık maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı

A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda İtalya ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısı 0-0 berabere bitti. İtalya'nın ceza sahası önünden kazandığı serbest vuruşta Pellegrini'nin şutu üstten dışarıya gitti. Milli takımın kornerde yakaladığı fırsatta Kaan Ayhan'ın kafa vuruşu az farkla üstten çıktı. İtalya'nın kornerdeki tehlikeli atağında Cristante'nin kafa vuruşu yan direkten döndü. İlk yarı 0-0 berabere tamamlandı.

04.06.2024 23:17
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Stat: Renato Dall'Ara

Hakemler: Sebastian Gishamer, Andreas Heidenreich, Santino Schreiner (Avusturya)

İtalya: Vicario, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Cristante, Jorginho, Orsolini, Pellegrini, Chiesa, Retegui

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak (Dk. 42 Merih Demiral), Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Yazıcı, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Sarı kart: Dk. 29 Orsolini (İtalya)

A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda İtalya ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

19. dakikada İtalya'nın ceza sahası önünden kazandığı serbest vuruşta, topun başına Pellegrini geçti. Pellegrini'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

24. dakikada milli takım gole yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı kornerde altı pas önünde Kaan Ayhan kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.

45+4. dakikada İtalya tehlikeli geldi. Pellegrini'nin sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkte Cristante'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İtalya ile Türkiye arasındaki hazırlık maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı - Son Dakika

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