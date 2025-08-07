Rus heptatlet Sofia Yakuşina, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın devşirme programı kapsamında Türk vatandaşlığına geçti.
2024'te Rusya Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan 19 yaşındaki sporcunun artık Türkiye adına yarışacak olması Rusya'yı kızdırdı.
Savaş nedeniyle yarışlarda sporcularına uygulanan kısıtlamanın kalkmasını bekleyen Rus yetkililer, Sofia'nın kararı için "Kariyerini Türkiye'de değil Rusya'da yaptı. Türkiye, antrenman ve antrenör masrafını karşılamalı" dedi. Hukukçuların konuyu incelediği belirtildi.
Türkiye ile Rusya arasında Sofia krizi patlak verdi
