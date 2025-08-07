Türkiye ile Rusya arasında Sofia krizi patlak verdi

Rus heptatlet Sofia Yakuşina, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın devşirme programı kapsamında Türk vatandaşlığına geçti.

RUSYA FENA KIZDI

2024'te Rusya Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan 19 yaşındaki sporcunun artık Türkiye adına yarışacak olması Rusya'yı kızdırdı.

"ANTRENÖR MASRAFLARINI KARŞILAYIN"

Savaş nedeniyle yarışlarda sporcularına uygulanan kısıtlamanın kalkmasını bekleyen Rus yetkililer, Sofia'nın kararı için "Kariyerini Türkiye'de değil Rusya'da yaptı. Türkiye, antrenman ve antrenör masrafını karşılamalı" dedi. Hukukçuların konuyu incelediği belirtildi.