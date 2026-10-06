Türkiye, İngiltere ile 0-0 berabere kalıp yarın Polonya'yla şampiyonluk maçına çıkacak - Son Dakika
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Türkiye, İngiltere ile 0-0 berabere kalıp yarın Polonya'yla şampiyonluk maçına çıkacak

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Türkiye, 2026 IBSA B1 Kadınlar Görme Engelliler Futbol Avrupa Şampiyonası'ndaki son grup maçında İngiltere ile 0-0 berabere kaldı. Grup aşamasını 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puanla lider bitiren ay-yıldızlı ekip, yarın 11.30'da Polonya ile Avrupa şampiyonluğu için karşılaşacak.

Türkiye, İstanbul'da düzenlenen 2026 IBSA B1 Kadınlar Görme Engelliler Futbol Avrupa Şampiyonası'ndaki son grup maçında İngiltere ile 0-0 berabere kaldı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde İngiltere ile karşılaştı.

Maçtan 0-0 beraberlikle ayrılan ay-yıldızlı ekip, grup aşamasını 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayarak lider tamamladı.

Organizasyonda ilk kez yer alan Türkiye, yarın saat 11.30'da Polonya ile Avrupa şampiyonluğu için karşılaşacak.

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıİngilterePolonyaTürkiyeFutbolSporSon Dakika

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