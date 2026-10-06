Türkiye, İngiltere ile 0-0 berabere kalıp yarın Polonya'yla şampiyonluk maçına çıkacak

Türkiye, İngiltere ile 0-0 berabere kalıp yarın Polonya'yla şampiyonluk maçına çıkacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye, 2026 IBSA B1 Kadınlar Görme Engelliler Futbol Avrupa Şampiyonası'ndaki son grup maçında İngiltere ile 0-0 berabere kaldı. Grup aşamasını 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puanla lider bitiren ay-yıldızlı ekip, yarın 11.30'da Polonya ile Avrupa şampiyonluğu için karşılaşacak.
Türkiye, İstanbul'da düzenlenen 2026 IBSA B1 Kadınlar Görme Engelliler Futbol Avrupa Şampiyonası'ndaki son grup maçında İngiltere ile 0-0 berabere kaldı.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde İngiltere ile karşılaştı.
Maçtan 0-0 beraberlikle ayrılan ay-yıldızlı ekip, grup aşamasını 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayarak lider tamamladı.
Organizasyonda ilk kez yer alan Türkiye, yarın saat 11.30'da Polonya ile Avrupa şampiyonluğu için karşılaşacak.
Kaynak: AA
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