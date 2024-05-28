Türkiye İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Türkiye İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Türkiye İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası\'nda yarı finale yükseldi

Antalya'da düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, İngiltere'yi 2-0 yenerek yarı finale çıktı. Türkiye aynı zamanda 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları kotası da aldı. Yarı finalde Ukrayna ile karşılaşacak olan milli takım, kupayı ülkede bırakmayı hedefliyor.

28.05.2024 14:49
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Antalya'da gerçekleştirilen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere'yi 2-0 yenen Türkiye, yarı finale yükseldi.

Ay-yıldızlı takım, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Serik ilçesinde düzenlenen şampiyonanın çeyrek final maçında İngiltere ile karşılaştı.

Karşılaşmayı Musa Bulut ve Mete Kılıç'ın attığı gollerle 2-0 mağlup eden Türkiye, adını yarı finale yazdırdı.

Ay-yıldızlılar, aynı zamanda 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) kotası aldı.

Milli futbolcular, galibiyeti, "Erik dalı" türküsü eşliğinde oynayarak kutladı.

Yarı finalde Ukrayna ile karşılaşacak

Şampiyonada oynanan diğer maçta Polonya'yı 3-0 yenen Ukrayna, Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi oldu.

Türkiye ile Ukrayna, 30 Mayıs Perşembe günü saat 10.30'da Calista Sports Center'da karşılaşacak.

Ramazan Karacif: "Kupayı ülkemizde bırakmak istiyoruz"

İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ramazan Karacif, maç sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın başarılı performansıyla yarı finale yükseldiğini söyledi.

Turnuvanın en düzenli, planlı, güçlü ekibini yendiklerini ifade eden Karacif, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Müthiş bir maç oldu. Oyuncularıma güvendiğimi, inandığımı söyledim. 18 Mart'ta 'Birlikte başaracağız.' diye başladık. İnşallah 1 Haziran'da da 'Birlikte başardık.' diyerek bu kupayı ülkemize hediye edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural da "Sporcularımız yine efsane yazarak, İngiltere'yi 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Amacımız final oynamak ve kupayı ülkemizde bırakmak." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi - Son Dakika

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