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Türkiye İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Şampiyonası, Karabük'te devam ediyor - Son Dakika

Türkiye İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Şampiyonası, Karabük'te devam ediyor

28.01.2022 15:58
Türkiye İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Şampiyonası, Karabük'te devam ediyor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda yarı final müsabakaları yapıldı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda yarı final müsabakaları yapıldı.

Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçlarda, Manavgat Belediyesi, Uludağ Sağırlar'ı, Gölcük de Van İşitme Engelliler Kulübü'nü 3-1'lik skorlarla mağlup etti.

Organizasyonun son günü yarın Gölcük ile Manavgat Belediyesi arasında final, Van İşitme Engelliler Kulübü ile Uludağ Sağırlar arasında da üçüncülük maçı oynanacak.

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Voleybol Şampiyonası, Spor Federasyonu, Türkiye, Karabük, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Şampiyonası, Karabük'te devam ediyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Türkiye İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Şampiyonası, Karabük'te devam ediyor - Son Dakika
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