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Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası sona erdi

06.02.2022 20:39
Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası sona erdi

Edirne'de düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası tamamlandı.

Edirne'de düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara, Ankara, Aydın, Batman, Bartın, Çankırı, Elazığ, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Konya, Kırklareli, Malatya, Mersin, Sakarya, Samsun, Sivas ve Zonguldak illerinden 72 sporcu katıldı.

İki gün süren müsabakalarda dereceye giren sporcular şöyle:

57 kilo: 1. Kürşat Kiraz, 2. Mehmet Akif Sönmez, 3. Şenol Aydın, 3. Mustafa Dölek.

65 kilo: 1. Sinan Sadak, 2. Durmuş Bölük, 3. Murat Olukman, 3. Nehircan Yurt.

70 kilo: 1. Onur Arı, 2. Alihan Bayraktar, 3. Eren Uzun, 3. Ahmet Erfidan.

74 kilo: 1. Oğuz Dönder, 2. İsmail Hakkı Bostancı, 3. Celal Çolak, 3. Oğuzhan Demir.

86 kilo: 1. Mehmet Tüylü, 2. Murat Mert İnan, 3. Muhammet Akdeniz, 3. Sabahattin Gözel.

92 kilo: 1. Ömer Sanel, 2. İbrahim Kitapçı, 3. Lütfullah Mustafa Kılıç, 3. Demirhan Tuna.

97 kilo: 1. Ömer Uyumaz, 2. Dursun Güzel, 3. Yunus Emre Dinlemez. 3. Cuma Sarıgül.

125 kilo: 1. Ferhat Binici, 2. Sefa Kurt, 3. İbrahim Turan, 3. Erkan Tutuman.

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Mimar Sinan, Türkiye, Edirne, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor


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