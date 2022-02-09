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Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika

Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Şampiyonası tamamlandı

09.02.2022 15:55

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen Türkiye Kadınlar Voleybol Şampiyonası sona erdi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen Türkiye Kadınlar Voleybol Şampiyonası sona erdi.

Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan son gün maçlarında Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler, İstanbul Sessizler'i ve Gölcük İşitme Engelliler de Karşıyaka İşitme Engelliler'i 3-0'lık skorlarla yendi.

Bu sonuçların ardından Gölcük İşitme Engelliler şampiyon oldu. Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler ikinciliği, İstanbul Sessizler de üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren takımlar kupalarını Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ve diğer protokol üyelerinin elinden aldı.

Ödül töreninin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Fotoğrafta sporcular, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifalar diledikleri bir pankart açtı.

Voleybol Milli Takımlar Teknik Direktörü Osman Çarkçı, AA muhabirine, şampiyonanın başarılı geçtiğini söyledi.

24 branşta olimpiyatlar için oyuncu seçtiklerinin altını çizen Osman Çarkçı, "Turnuva iyi geçti. Milli takıma oyuncular seçtik. Yeni oyuncular bulduk. Bizim için olumlu geçti. Kazanan takımları tebrik ediyorum. Karabük'te bize çok yardımcı olundu. Herkese teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye de bütün camiamız adına acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.

Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Şampiyonası tamamlandı
Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Şampiyonası tamamlandı
Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Şampiyonası tamamlandı

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Voleybol Şampiyonası, voleybol, Türkiye, Karabük, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika Spor


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