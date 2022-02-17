Türkiye İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası ilk kez yapılacak

İlk kez düzenlenecek Türkiye İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası, Ankara'da yapılacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasında, "İlk satranç şampiyonamız. Türkiye İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası 5-6 Mart tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek." denildi.

Federasyon ve Keçiören Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek şampiyonaya katılmak isteyen kulüp ile sporcular, başvurularını 25 Şubat Cuma gününe kadar "sporservisi@tiesf.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla gönderebilecek.