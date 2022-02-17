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Türkiye İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası ilk kez yapılacak - Son Dakika

Türkiye İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası ilk kez yapılacak

17.02.2022 12:30
Türkiye İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası ilk kez yapılacak

İlk kez düzenlenecek Türkiye İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası, Ankara'da yapılacak.

İlk kez düzenlenecek Türkiye İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası, Ankara'da yapılacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasında, "İlk satranç şampiyonamız. Türkiye İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası 5-6 Mart tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek." denildi.

Federasyon ve Keçiören Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek şampiyonaya katılmak isteyen kulüp ile sporcular, başvurularını 25 Şubat Cuma gününe kadar "sporservisi@tiesf.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla gönderebilecek.

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Türkiye, Ankara, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası ilk kez yapılacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Türkiye İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası ilk kez yapılacak - Son Dakika
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