Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımı, İtalya'yı mağlup ederek çeyrek finale çıktı - Son Dakika
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Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımı, İtalya'yı mağlup ederek çeyrek finale çıktı

Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımı, İtalya\'yı mağlup ederek çeyrek finale çıktı

Japonya'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye İşitme Engelliler Erkek Milli Takımı, üçüncü maçında İtalya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli takım, grup aşamasında oynadığı üç maçı da kazanarak çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek final maçı ise 27 Haziran Perşembe günü oynanacak ve rakibi diğer maçların ardından belli olacak.

24.06.2024 17:25
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Japonya'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Erkek Milli Takımı, üçüncü maçında İtalya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Japonya'nın Tomigusuku kentinde düzenlenen şampiyonada İşitme Engelli Erkek Milli Takımı, üçüncü maçında İtalya'yı 25-17, 25-18, 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti.

Grupta oynadığı üç maçı da kazanan milli takım, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.

Milliler, çeyrek final maçını 27 Haziran Perşembe günü oynayacak. Ay-yıldızlı ekibin çeyrek finaldeki rakibi, yapılacak diğer maçların ardından belli olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımı, İtalya'yı mağlup ederek çeyrek finale çıktı - Son Dakika

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