Türkiye, İspanya'ya Yenildi

İsveç'te düzenlenen 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'ya 62-30 yenildi.

Başkent Stockholm'deki Kista Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 13-3 önde geçen İspanya, soyunma odasına da ç30-12 üstün gitti.

Üçüncü periyotta 48-21 üstünlük yakalayan İspanya, karşılaşmadan 62-30 galip ayrıldı.

Grupta birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Türkiye, üçüncü ve son maçında yarın TSİ 21.45'te Slovenya ile karşılaşacak.