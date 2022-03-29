Türkiye-İtalya - Son Dakika

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile Konya'da yapacağı özel maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Enea Jorgji, Dojando Myftarı, Ilir Tartaraj (Arnavutluk)
Türkiye: Altay Bayındır, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal
İtalya: Donnarumma, de Sciglio, Acerbi, Chellini, Biraghi, Pessina, Cristante, Tonali, Caniolo, Scamacca, Raspadori
Kaynak: AA
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