Türkiye-İtalya - Son Dakika

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile Konya'da yapacağı özel maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Enea Jorgji, Dojando Myftarı, Ilir Tartaraj (Arnavutluk)

Türkiye: Altay Bayındır, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal

İtalya: Donnarumma, de Sciglio, Acerbi, Chellini, Biraghi, Pessina, Cristante, Tonali, Caniolo, Scamacca, Raspadori