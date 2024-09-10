Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Enea Jorgji, Denis Rexha, Ridiger Çokaj (Arnavutluk)
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür (Dk. 73 Zeki Çelik), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İrfan Can Kahveci (Dk. 73 Kenan Yıldız), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 46 Orkun Kökçü), İsmail Yüksek (Dk. 87 Kaan Ayhan), Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Umut Nayir (Dk. 81 Okay Yokuşlu)
İzlanda: Valdimarsson, Palsson (Dk. 59 Fridriksson), Gretarsson, Hermannsson, Finnsson, Anderson (Dk. 46 Willumsson), Thordarson, Gudmundsson, Thorsteinsson (Dk. 59 Traustason), Gudjohnsen, Sigurdsson (Dk. 59 Oskarsson)
Goller: Dk. 2, 52 ve 88 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye), Dk. 37 Palsson (İzlanda)
Sarı kartlar: Dk. 44 Gretarsson, Dk. 73 Thordarson (İzlanda), Dk. 86 İrfan Can Kahveci (Yedek kulübesinde) (Türkiye)
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 2. hafta maçında Türkiye, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti.
48. dakikada sağ çaprazdan Arda'nın kaleye şutunda savunmadan seken topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda top Valdimarsson'da kaldı.
52. dakikada Türkiye yeniden öne geçti. Eren'in pasıyla ceza sahası dışında topu kontrol eden Kerem, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.
58. dakikada Kerem'in filelere gönderdiği topta, pozisyonun ofsayt olması gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.
68. dakikada ceza alanının sol çaprazından Kerem'in şutunda topu kaleci Valdimarsson uzaklaştırdı.
73. dakikada ay-yıldızlıların paslaşarak ceza sahasına kadar taşıdığı topu Orkun, Umut'a verdi. Umut'un kötü vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.
88. dakikada Türkiye farkı 2'ye çıkardı. Arda'nın güzel pasıyla ceza sahasına girdikten sonra topla buluşan Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.
Milli takım, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Türkiye, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?