Türkiye, Japonya\'ya 3-2 yenilerek galibiyet serisine son verdi

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin Antalya etabında oynanan ilk maçta Japonya'ya 3-2 yenilerek, 22 maçlık galibiyet serisine nokta koydu.

Milletler Ligi'nin Antalya etabının ilk maçında Türkiye, Japonya ile karşılaştı. Antalya Spor Salonu'nda mücadelenin ilk setini Japonya 25-23'lik skorla kazandı. Konuk takım ikinci seti de 25-21 alarak durumu 2-0 yaptı. Bu bölümden sonra toparlanan Filenin sultanları 3. seti 25-23 ve dördüncü seti de 25-20 üstün geçerek skoru 2-2'ye getirdi. Ay-yıldızlılar final setinde rakibine 15-11, mağlup olunca Japonya mücadeleyi 3-2 kazandı.

Bu sonuçla Filenin Sultanları'nın 22 maçlık galibiyet serisi sona erdi. - İSTANBUL