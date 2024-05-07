Türkiye Judo Federasyonu, genç sporcularla Paris'te madalya hedefliyor - Son Dakika
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Türkiye Judo Federasyonu, genç sporcularla Paris'te madalya hedefliyor

Türkiye Judo Federasyonu, genç sporcularla Paris\'te madalya hedefliyor

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almış genç ve yetenekli sporcularla madalya hedeflediklerini belirtti. Huysuz, Türkiye'de judoya olan ilginin arttığını ve lisanslı sporcu sayısının 155 bine, aktif spor yapanların ise 30 bine yaklaştığını ifade etti. Federasyonun hedefi ise yıl sonuna kadar lisanslı sporcu sayısını 165 bine, aktif sporcu sayısını ise 40 bine çıkarmak. Huysuz, alttan gelen genç judocuların hedefinin 2032 ve 2036 olimpiyatları olduğunu vurgulayarak, Türk judosunun geleceğinin parlak olduğunu kaydetti.

07.05.2024 11:16
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Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, olimpiyata kota almış 18 ile 23 yaş arası sporcuları olduğunu belirterek, "Genç ve yetenekli sporcularımızla Paris'te madalya hedefliyoruz." dedi.

Huysuz, AA muhabirine, Türkiye'de judoya ilginin son yıllarda artış gösterdiğini söyledi.

Lisanslı sporcu sayısının 155 bine, aktif spor yapanların ise 30 bine yaklaştığını ifade eden Huysuz, yıl sonuna kadar bu rakamları lisanslı sporcular için 165 bin, aktif sporcular için 40 bine çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

Huysuz, alttan gelen genç judocuların hedefinin 2032 ve 2036 olimpiyatları olduğuna işaret ederek, Türk judosunun geleceğinin oldukça parlak olduğunu kaydetti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlık sürecinin devam ettiğini anlatan Huysuz, 6 kota aldıklarını, 2 kota daha alarak toplam 8 sporcuyla olimpiyatlara katılmayı amaçladıklarını belirtti.

Huysuz, kota alan sporcuların oldukça genç ve yetenekli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"48 kiloda Tuğçe Beder, 48 kiloda Sıla Ersin ve 60 kiloda Salih Yıldız gibi sporcularımız kendi sıkletlerinde sürpriz yapabilecek isimler. 81 kiloda Vedat Albayrak, 90 kiloda Mikail Zank, +78 kiloda Kayra Özdemir ile Hilal Öztürk, 70 kiloda Figen Öge, +100 kiloda Münir Ertuğ gibi önemli sporcularımız da kota aldı. Bu sporcular da kendi sıkletlerinde madalya beklediğimiz isimler. Aynı sıklette kota alan sporcularımız var. Bu sporcularımızdan en iyisini Paris'e götürerek madalya hedefliyoruz."

Olimpiyatlara kotan alan ve gidebilecek en genç yaş grubu sporculara sahip olduklarını ifade eden Huysuz, "Olimpiyata kota almış 18 ile 23 yaş arası sporcularımız var. Genç ve yetenekli sporcularımızla Paris'te madalya hedefliyoruz. Sporcularımızın hepsine inanıyor ve güveniyoruz." diye konuştu.

"Sporcularımızı sistemli olarak geleceğe hazırlıyoruz"

Huysuz, 2024 ve 2028 olimpiyatlarına gidecek iyi bir ekipleri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Özellikle 2028'e hazırlık yapan çok ciddi yetenekli sporcularımızın olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Şu anda özellikle Avrupa'nın da takip ettiği iki kadın, bir de erkek sporcumuz var. Bunlara geleceğin şampiyonları olarak bakılıyor. Biz de bu sporcularımızı sistemli olarak geleceğe hazırlıyoruz."

Kaynak: AA

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