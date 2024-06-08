Türkiye, Avrupa Kadınlar 7\'li Ragbi Şampiyonası\'nda Portekiz\'i mağlup etti

Spor

Avrupa Kadınlar 7'li Ragbi Şampiyonası'nda Türkiye, Portekiz'i 26-19 mağlup etti.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre, tarihinde ilk kez organizasyonun en üst seviyesi olan "championship"te mücadele eden milli takım, Hırvatistan'ın Makarska kasabasında düzenlenen turnuvanın ilk ayağında Portekiz ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 26-19 kazanan Kadın 7'li Ragbi Milli Takımı, böylece "championship"te ilk galibiyetini elde etti.

Turnuvanın ilk ayağında daha önce Fransa, İrlanda ve Çekya'ya yenilen milliler, yarın İtalya ile karşılaşacak.