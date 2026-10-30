Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nı iki beşincilikle kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nı iki beşincilikle kapattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Dünya Şampiyonası\'nı iki beşincilikle kapattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı iki beşincilikle madalyasız kalırken, 76 kiloda Kadriye Aksoy Koçak ve 55 kiloda Tuba Demir beşinci sırada yer aldı.

KAZAKİSTAN'DA düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, organizasyonu iki 5'incilikle tamamladı.

Başkent Astana'daki Barys Arena'da yapılan organizasyonda kadınlar müsabakaları sona erdi. Takım sıralamasında ABD 137 puanla zirvede yer alırken, Japonya 135 puanla ikinci, Çin ise 121 puanla üçüncü oldu. Kadın milli güreşçiler şampiyonada madalya kazanamazken, 76 kiloda Kadriye Aksoy Koçak, 55 kiloda da Tuba Demir organizasyonu 5'inci sırada tamamladı. Türkiye, olimpik sıkletlerin yer aldığı dünya şampiyonalarında kadınlarda en son 2019'da madalya alamamıştı.

Astana'daki organizasyonda kadınlarda altın madalyaya ulaşan güreşçiler şunlar:

50 kilo: Yui Susaki (Japonya)

53 kilo: Moe Kiyooka (Japonya)

55 kilo: Everest Shea Leydecker (ABD)

57 kilo: Kexin Hong (Çin)

59 kilo: Manisha Manisha (Hindistan)

62 kilo: Adaugo Diana Nwachukwu (ABD)

65 kilo: Alina Kasabieva (Rusya)

68 kilo: Jia Long (Çin)

72 kilo: Zelu Li (Çin)

76 kilo: Anastasiya Alpyeyeva (Ukrayna)

Kaynak: DHA
Dünya ŞampiyonasıKazakistanTuba DemirTürkiyeAstanaDünyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo’dan 15 dakikada hat-trick İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick! İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı
Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Ekim bitmeden kış bastırdı Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı Ekim bitmeden kış bastırdı! Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı
Şamil Tayyar’dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış Şamil Tayyar'dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
19:50
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi’nde tarihi kararlar: Türk dünyası “Türk Yüzyılı“ için tek yürek oldu
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası "Türk Yüzyılı" için tek yürek oldu
19:30
Bakan Gürlek açıkladı 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek açıkladı! 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
19:25
Fenerbahçe Tarfin, Dwight Powell’ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe Tarfin, Dwight Powell'ı kadrosuna kattı
19:03
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
18:58
Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi’nden istifa etti
Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi'nden istifa etti
16:43
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 20:33:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nı iki beşincilikle kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android