Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Dünya Şampiyonası\'nı iki beşincilikle kapattı

KAZAKİSTAN'DA düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, organizasyonu iki 5'incilikle tamamladı.

Başkent Astana'daki Barys Arena'da yapılan organizasyonda kadınlar müsabakaları sona erdi. Takım sıralamasında ABD 137 puanla zirvede yer alırken, Japonya 135 puanla ikinci, Çin ise 121 puanla üçüncü oldu. Kadın milli güreşçiler şampiyonada madalya kazanamazken, 76 kiloda Kadriye Aksoy Koçak, 55 kiloda da Tuba Demir organizasyonu 5'inci sırada tamamladı. Türkiye, olimpik sıkletlerin yer aldığı dünya şampiyonalarında kadınlarda en son 2019'da madalya alamamıştı.

Astana'daki organizasyonda kadınlarda altın madalyaya ulaşan güreşçiler şunlar:

50 kilo: Yui Susaki (Japonya)

53 kilo: Moe Kiyooka (Japonya)

55 kilo: Everest Shea Leydecker (ABD)

57 kilo: Kexin Hong (Çin)

59 kilo: Manisha Manisha (Hindistan)

62 kilo: Adaugo Diana Nwachukwu (ABD)

65 kilo: Alina Kasabieva (Rusya)

68 kilo: Jia Long (Çin)

72 kilo: Zelu Li (Çin)

76 kilo: Anastasiya Alpyeyeva (Ukrayna)