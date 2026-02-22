Türkiye Kadın Kılıç Takımı Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
Türkiye Kadın Kılıç Takımı Gümüş Madalya Kazandı

Türkiye Kadın Kılıç Takımı Gümüş Madalya Kazandı
22.02.2026 20:06
Türkiye Kadın Kılıç Milli Takımı, Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

Avrupa Yıldızlar Eskrim Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Kadın Kılıç Milli Takımı, gümüş madalya aldı.

Irmak Şenoğlu, Defne Salman, Berra Kürek ve Elif Çınar Koçak'tan oluşan milli takım, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki şampiyonada finalde mücadele etti.

Finalde İtalya'ya yenilen Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın tarihi bir başarı elde ettiği belirtilerek, "Bu sonuç, 103 yıllık tarihimizde bu kategoride elde edilen ilk Avrupa derecesi olarak kayıtlara geçti." denildi.

Tiflis'teki organizasyonda bireyselde Alara Atmaca kadınlar flörede altın, Candeniz Berrak ise erkekler kılıç kategorisinde gümüş madalya kazanmıştı.

Kaynak: AA

