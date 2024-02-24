Türkiye Kadın Milli Takımı, 2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı - Son Dakika
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Türkiye Kadın Milli Takımı, 2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı

Türkiye Kadın Milli Takımı, 2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası\'nda dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'da düzenlenen 2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 4x200 metrede dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan Türkiye Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti. Bakan Bak, milli takımın elde ettiği büyük başarıda emeği olan herkese teşekkür ederek, özel sporcuların başarılarının devamını diledi.

24.02.2024 20:29  Güncelleme: 20:31
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'da düzenlenen 2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 4x200 metrede dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan Türkiye Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa'nın Reims şehrinde düzenlenen 2024 Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonasında kadınlar 4x200 metre bayrak yarışında 1.46.82'lik dereceyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan Türkiye Kadın Milli Takımını kutluyorum. Aysel Önder, Esra Bayrak, Fatma Damla Altın ve Reyhan Taşdelen'den oluşan milli takımımızın elde ettiği büyük başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Özel sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA

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