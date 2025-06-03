Türkiye Kadın Milli Takımı'ndan Yunanistan'a 1-0 Zafer - Son Dakika
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Spor

Türkiye Kadın Milli Takımı'ndan Yunanistan'a 1-0 Zafer

03.06.2025 22:25
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Türkiye Kadın A Milli Takımı, Yunanistan'ı 1-0 yenerek play-out maçına hak kazandı.

UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup'ta mücadele eden Türkiye Kadın A Milli Takımı gruptaki 6'ıncı ve son maçında Yunanistan ile karşılaştığı maçtan 1-0 galip ayrıldı

Heraklion şehrinde bulunan Theodoros Vardinogiannis Stadı'nda oynanan mücadeleye Milliler B Ligi 2'nci Grup'ta oynadığı 5 karşılaşmada topladığı 3 puanla 3'üncü sırada çıktı. Maçı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Maika Vanderstichel, Clothilde Brassard, Siham Boudina ve Audrey Gerbel yönetti.

A Milli Takım C Ligi'ne düşmemek için mutlak galibiyet hedefi ile çıktığı maçın 16'ncı dakikasında Kader'in ceza sahası içerisinde düşürülmesi ile penaltı kazandı. Kırmızı-beyazlılar Ebru'nun değerlendiremediği penaltı ile öne geçme fırsatını kaçırdı.

Karşılaşmanın 42'nci dakikasında Melike'nin sağdan ortasında kaleciden seken topu filelerle buluşturan Kader, ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi.

90 dakikada başka gol olmayınca maç bu skorla tamamlandı.

Milli Takım bu sonuçla play-out maçı oynamaya hak kazandı. Ay-yıldızlılar bu maçtan galip ayrılırsa UEFA Uluslar B Ligi'nde yoluna devam edecek.

NECLA GÜNGÖR KIRAGASI 50'NCİ MAÇINA ÇIKTI

Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası Yunanistan maçıyla birlikte tarihe geçti. Kıragası, UEFA Uluslar B Ligi'nde Yunanistan ile oynayacağımız karşılaşmada Ay-Yıldızlı takımın başında 50'nci müsabakasına çıktı ve Türk kadın futbol tarihinde bu sayıya ulaşan ilk teknik direktör oldu.

Tecrübeli teknik direktör bu maçla birlikte Kadın A Milli Takımı'nın başında 50 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik, 19 mağlubiyet aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Türkiye Kadın Milli Takımı'ndan Yunanistan'a 1-0 Zafer - Son Dakika

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