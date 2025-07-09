Salon: Omnisport
Hakemler: Karina Noemi Rene (Arjantin), Pawel Burkiewicz (Polonya)
Hollanda: Daalderop, Brinke, Dambrink, Vos, Stuut, Aalen (Reesink, Jasper, Lyklema, Vosse, Kok, Jansen)
Türkiye: Zehra Güneş, Melissa Vargas, Yaprak Erkek, Sinead Jack-Kısal, Dilay Özdemir, Ebrar Karakurt ( Gizem Örge, Elif Şahin, Derya Cebecioğlu, Meliha Diken)
Setler: 19-25, 16-25, 21-25
Süre: 69 dakika
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Hollanda'da düzenlenen üçüncü haftasındaki ilk maçında ev sahibi ülkeyi 3-0 yendi.
Oynadığı 9 maçta 8 galibiyet alan ve puanını 22'ye çıkaran milliler, 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantiledi.
Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da yerinde izledi.
Milli takım, üçüncü haftanın ikinci maçında 11 Temmuz Cuma günü Çekya ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Türkiye Kadın Voleybol Takımı'ndan Hollanda'ya 3-0'lık Yenilgi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?