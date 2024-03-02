Türkiye, Karadağ'da düzenlenen Akdeniz Hentbol Konfederasyonu 16 Yaş Altı Kızlar Şampiyonası'nda yedinci oldu

Karadağ'da düzenlenen Akdeniz Hentbol Konfederasyonu 16 Yaş Altı Kızlar Şampiyonası'nda Türkiye, yedinci oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, başkent Podgoritsa'daki Verde Spor Salonu'nda İtalya ile yedincilik maçında karşı karşıya geldi.
Müsabakayı 28-19 kazanan 16 Yaş Altı Kız Milli Hentbol Takımı, organizasyonu yedinci bitirdi.
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Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, takımının karakter gösterdiğini belirtirken, Sakaryaspor Teknik Direktörü Turgay Karslı ise haklı bir galibiyet aldıklarını ifade etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, yarın deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketiyle başlandı ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Giresunspor ile oynayacağı maç için hazır olduğunu açıkladı.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Manisa FK'yi 2-0 yenen Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, mücadele gücü yüksek maçtan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise Sakaryaspor karşısında yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini kaydetti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hatayspor maçında attıkları 2 golün haricinde hem ilk yarı hem de ikinci yarıda çok net girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, 'Sonuçta bugün burada iyi oynayarak kazandığımız için mutluyum' dedi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftasında bugün oynanan 3 maçın sonuçları belli oldu. Esenler Erokspor-Kapaklıspor maçında Kapaklıspor 78-86 galip geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol maçında ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor 83-68 kazandı. Fenerbahçe Koleji Novotel-Finalspor maçında ise Finalspor 88-92 galip geldi.
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı maç sırasında bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımda, oda duvarındaki Aziz Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının, diğer fotoğraflara göre daha büyük olması sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor, evinde konuk ettiği Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Sakaryaspor'un gollerini Rotman ve Del Valle attı. Sakaryaspor'dan Burak Süleyman kırmızı kart gördü.
Sakaryaspor, Rajko Rotman ve Del Valle'nin attığı gollerle Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçta Sakaryaspor'un oyuncusu Burak Süleyman kırmızı kart gördü.
Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. Fenerbahçe'nin gollerini Osayi-Samuel ve Cengiz Ünder attı. Maçta Hatayspor'un bir golü üst direkten döndü.
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