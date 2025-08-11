Türkiye-Karadağ maç biletleri satışta!

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Karadağ ile oynayacağı mücadelenin biletleri satışa çıktı.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, 23 Ağustos Cumartesi günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Basketbolseverler, Türkiye-Karadağ maçının biletlerini "Biletix" üzerinden alabilecek.
