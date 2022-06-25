Türkiye Karakucak Güreş Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Karakucak Güreş Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta sona erdi

25.06.2022 21:30
Türkiye Karakucak Güreş Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta sona erdi

Türkiye Güreş Federasyonunca düzenlenen Türkiye Karakucak Güreş Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta tamamlandı.

Türkiye Güreş Federasyonunca düzenlenen Türkiye Karakucak Güreş Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dulkadiroğlu Belediyesi iş birliğinde Şeref Eroğlu Er Meydanı'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, büyükler, gençler ve yıldızlar kategorisinde 44 ilden yaklaşık 500 sporcu katıldı.

Cazgırların sunumlarıyla renk kattığı şampiyonada yıldızlar kategorisi 50 kiloda Muhammed Yağmahan, 55 kiloda İsmail Hakkı Tarakçı, 60 kiloda Remzi Temur, 66 kiloda Fatih Acar, 74 kiloda Rüştü Altuntaş, 84 kiloda Şahin Dur, 96 kiloda Burak Karabulut ve 120 kiloda Can Üngör birinci oldu.

Gençler kategorisinde, 55 kiloda Sabri Akkaya, 60 kiloda Durdu Mehmet Eroğlu, 66 kiloda Hamza Zopalı, 74 kiloda Murat Doğan, 80 kiloda İsmet Çiftçi, 84 kiloda Nihat Bekdaş, 96 kiloda Emin Demir ve 120 kiloda Mehmet Çelebi ilk sırayı elde etti.

Büyüklerde ise 55 kiloda Mehmet Turaç, 60 kiloda Nebi Uzun, 66 kiloda Ertuğrul Kahveci, 74 kiloda Faruk Çayır, 84 kiloda Musa Gürbüz, 96 kiloda İsa Göçen ve 120 kiloda Adem Uzun şampiyon olmayı başardı.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan, Dulkadiroğlu Kaymakamı Abdulkadir Okatan, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile katılımcılar tarafından verildi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, AA muhabirine, güreşçilerin ve güreş severlerin memleketi Kahramanmaraş'ta buluştuğunu aktardı.

Doğup büyüdüğü, karakucak güreşlerinin beşiği olan Kahramanmaraş'ta Türkiye Şampiyonası yapmaya karar verdiklerini dile getiren Eroğlu, kendi adını taşıyan bir tesis oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkürü ederek, "Bizden sonra bugün bu çimlerde devletine, milletine, dinine ve vatanına bağlı yeni güreşçilerin yetişmesi açısından, onların gelecekte bu bayrağı devralmaları açısından, bu tesislerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Okay da organizasyona katılımcılar ve sporcular tarafından gösterilen ilginin sevindirici olduğunu belirtti.

Bu tür etkinliklerin yeni şampiyonların yetişmesi adına çok faydalı olacağını ifade eden Okay, yaklaşık 8 yıldır Dereköy'de güreş organizasyonu yapıldığını ve yeni tesisle birlikte alanın güreş kampı haline getirildiğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta tamirci çırağı genç, bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı Kahramanmaraş'ta tamirci çırağı genç, bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı Türkiye Güreş Şampiyonası Dulkadiroğlu'nda başladı Türkiye Güreş Şampiyonası Dulkadiroğlu'nda başladı
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Karakucak Güreş Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:41 Ordu'da midibüs kaza yaptı: Dekan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı
20:38 Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açmasının ardından saldırıya uğradı
20:33 Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme imzaladı! Transfer ücreti dudak uçuklattı
20:20 AFAD şiddetli yağışa karşı Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'taki vatandaşları uyardı
19:57 Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu
19:52 Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett
19:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti
19:08 Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak
18:54 Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi
18:13 Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 21:37:18. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Karakucak Güreş Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement