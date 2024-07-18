Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Manisa\'da Spor Görüşmeleri Yaptı

Spor

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Şehzadeler Belediye Başkanvekili ve Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Gökay Budak ile bir araya gelerek, Manisa sporu üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Milli Takım Antrenörleri Ertan Tunç ve Timur Doğan ile Karate Antrenörü Ali Eşsiz eşliğinde Şehzadeler Belediye Başkanvekili ve Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Gökay Budak'ı ziyaret etti. Ziyarette Manisa sporunun durumu ve geleceği üzerine istişarelerde bulunuldu. Görüşmede, Manisa'daki spor faaliyetlerinin geliştirilmesi, karate sporunun yaygınlaştırılması ve genç sporcuların desteklenmesi konularında önemli değerlendirmeler yapıldı. Ziyaret sonunda Başkanvekili Gökay Budak, Türkiye Karate Federasyonu'nun Manisa'ya gösterdiği ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti ve birlikte yürütülecek projeler için umutlu olduğunu belirtti. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Dr. Aslan Abid Uğuz ise, Manisa'daki spor potansiyelinin yüksek olduğunu ve bu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirileceğini vurguladı. - MANİSA