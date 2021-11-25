Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun son yarışı 4-5 Aralık'ta koşulacak

Bursa Uludağ Motor Sporları Kulübü Derneği'nin (BUMOSK) düzenleyeceği yarışta Mini, Formula Junior, Formula Senior ve Formula Master kategorilerinde 2021 Demir Berberoğlu sezonunun şampiyonları belirlenecek.Sezonun son yarışı için kayıtlar 29 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'de sona erecek.

Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun 10'uncu ve son yarışı 4-5 Aralık tarihlerinde TOSFED Körfez Pisti'nde gerçekleştirilecek.

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