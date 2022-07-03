Türkiye Karting Şampiyonası üçüncü ayak yarışları İstanbul'da yapıldı - Son Dakika
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Türkiye Karting Şampiyonası üçüncü ayak yarışları İstanbul'da yapıldı

03.07.2022 23:04
Türkiye Karting Şampiyonası üçüncü ayak yarışları İstanbul'da yapıldı

MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası üçüncü ayak yarışları, İstanbul'da gerçekleştirildi.

MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası üçüncü ayak yarışları, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Tuzla Motorsporları Kulübü (TMK) tarafından Icrypex ve Tuzla Belediyesinin katkılarıyla Tuzla Karting Park'ta organize edilen yarışa, 5 ayrı kategoride toplam 53 sporcu katıldı. Organizasyon kapsamında, dün ilk yarışlar, bugün de ikinci ve üçüncü yarışlar koşuldu.

Yapılan 3 yarış sonunda mini kategoride erkeklerde birinciliğe ulaşan isim BOM Karting'den Teoman Hoskin olurken, Erin Ünlüdoğan ikinci ve Rüzgar Evci de üçüncü sırada yer aldı.

Mini Kadınlarda ise Melek Dorum birinciliği elde eden isim oldu. 12 sporcunun katıldığı junior kategoride Dynamic Racing Team'den Emir Tanju ilk sırayı elde ederken, Hakkı Dorum ikinci ve Leyla Sulyak da üçüncü sırada tamamladı.

Leyla Sulyak aynı zamanda en hızlı junior kadın olurken, Ayşe Çebi ikinci ve Zeynep Büyükpınar da üçüncü geldi.

17 sporcuyla en kalabalık katılıma sahne olan senior kategoride de Gün Taşdelen birincilik kürsüsüne çıktı. İkinci sırada Mehmet Ali Çebi ve üçüncü sırada Mert Ali Sarıçiçek geldi.

Senior kadınlarda birincilik kupasına uzanan isim Sude Nur Yurdagül oldu. BOM Karting'den Ayda Biter ikinci ve Sena Savaşer de üçüncü sırada yer aldı.

Yarışın takımlar birinciliğini ise Dynamic Racing Team kazanarak şampiyona takımlar birinciliğindeki liderliğini sürdürdü.

Dokuz yaş altı sporcuların katılımına açık olan TOSFED Micro Destek Kupası'nda ise Uygar Aslan Birgili ilk birinciliğini elde ederken, Yunus Deha Ersin ikinciliği ve Doruk Sırnaç da üçüncülüğü kazandı.

Yarış sonunda dereceye giren sporcular, ödüllerini Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve organizasyon yetkililerinden aldı.

MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası, 6-7 Ağustos'ta Bursa Uludağ Motorsporları Kulübü (BUMOSK) tarafından TOSFED Körfez Karting Pisti'nde düzenlenecek 4. ayak yarışları ile devam edecek.

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Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Tuzla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Karting Şampiyonası üçüncü ayak yarışları İstanbul'da yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Karting Şampiyonası üçüncü ayak yarışları İstanbul'da yapıldı - Son Dakika
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