Türkiye Kayak Federasyonu 2023-2024 Faaliyet Programı Kapsamında Alp Disiplini Şampiyonası Gerçekleştirildi

Türkiye Kayak Federasyonunun 2023-2024 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini 18 Yaş Altı ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da gerçekleştirildi.
Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlarda çeşitli illerden gelen 72 sporcu, 2 gün boyunca mücadele etti.
Organizasyonun sonunda iller kombine sıralamasında 3728 puan ile Bursa Türkiye şampiyonu olurken, 3247 puan ile Erzurum ikincilik, 2135 puan ile İstanbul üçüncülük elde etti.
Müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara madalyaları Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Başkan Vekili Tarkan Soyak, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yıkıcı, Disiplin Kurulu Başkanı Cafer Nuroğlu ile teknik kurul üyeleri tarafından verildi.
Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular şunlar:
18 yaş altı kadınlar:
1- Serra Nur Kartal
2- Ada Hasırcı
3- Nehir Atilla
18 yaş altı erkekler:
1- Can Gögdaş
2- Ali Çınar Aydın
3- Demir Noyun
Büyük kadınlar:
1- Buse Akar
2- Zerda Tımarlı
3- Lal Öktem
Büyük erkekler:
1- Demirkan Hasırcı
2- Mahmut Kazanç
3- Bünyamin Çelik
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