Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Adayı Alaftargil hedeflerini açıkladı - Son Dakika
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Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Adayı Alaftargil hedeflerini açıkladı

09.06.2022 16:52
Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Adayı Alaftargil hedeflerini açıkladı

Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmiş eski milli kayakçı Atakan Alaftargil, 12 Haziran'da yapılacak olan Türkiye Kayak Federasyonu'nun 5. Olağan Genel Kurulu'nda başkan adayı olacağını açıkladı.

Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmiş eski milli kayakçı Atakan Alaftargil, 12 Haziran'da yapılacak olan Türkiye Kayak Federasyonu'nun 5. Olağan Genel Kurulu'nda başkan adayı olacağını açıkladı.

2002 yılında Amerika Salt Lake City'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Atakan Alaftargil, 12 Haziran'da gerçekleşecek Türkiye Kayak Federasyonu'nun 5. Olağan Genel Kurulu'nda federasyon başkan adayı olacağını açıkladı. Aynı zamanda Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde akademisyenlik görevi yürütmekte olan Alaftargil, düzenlenecek Olağan Genel Kurul öncesi İHA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye Kayak Vakfı Başkanlığı görevine getirildiğinde vakıf olarak önemli sosyal sorumluluk projeleri yürüttüğünü belirten Alaftargil, "Türkiye Kayak Vakfı'ndaki görevim süresince sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdik. Burada down sendromlu, otizmli ve şehit aile çocuklarımızı kayakla tanıştırdık. Bunun yanı sıra özel müsabakalar, özel yarışmalar gerçekleştirdik. Hem sportif anlamda hem de yöneticilik anlamında kendimi geliştirdim. Türkiye Kayak Federasyon Başkanlığı bu işin kutsal fahri bir görevi. Bu bilgi birikim ile kayağı bugünkü olduğu durumdan daha ilerilere taşımak adına, ülkemizin uluslararası ve olimpiyat oyunlarında birden çok sporcu ile temsil edilmesi adına ve uluslararası oyunlarda kürsülerde daha çok yer almamız adına bu yola çıktık. 12 Haziran'da yapılacak olan seçimlerden önce ülkemizde güneşin doğduğu yer olan Hakkari'den İzmir'e kadar her yeri dolaştık. Sahadaki hocaların, delegelerin yaşadığı eksiklikleri veya güzellikleri dinledik. Bundan sonraki süreçte de bunları bir araya getirerek Türk kayağına ve Türk sporuna elimizden gelen katkıları sağlayarak götürmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kayak sporunun gerekli çalışmalar ile hak ettiği yere ve popüler spor branşlarından biri haline geleceğini aktaran Alaftargil, "Türkiye'nin izlediği spor politikalarını Yaz Olimpiyatları'nda gördük. Bütün branşlarda elde etmediğimiz kadar derece elde ettik ve medyaya da taşınmış oldu. Kış sporlarında da devlet nezdinde büyük imkanlar sağlanıyor. Bu imkanları doğru yönlendirmelerle ve doğru çalışmalarla hem çocukların özgüveni sağlanarak hem de medyayı bu işe sokarak kayak sporunun önemi vurgulanacak" dedi. - ANKARA

Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Adayı Alaftargil hedeflerini açıkladı
Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Adayı Alaftargil hedeflerini açıkladı
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Kaynak: İHA

Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Adayı Alaftargil hedeflerini açıkladı - Son Dakika

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