Spor

Türkiye Kış Olimpiyatları'nda 15. Oldu

16.02.2026 23:53
Türkiye, 2026 Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlamada 15. sırayı elde etti.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kayakla atlamada temsil eden Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir'den oluşan milli takım, erkekler süper takım kategorisinde 15'inci oldu.

İtalya'daki oyunların 10. gününde kayakla atlama erkekler süper takım atlayışları, Predazzo Kayakla Atlama Stadı'nda yapıldı.

İlk turda 123 metreye ulaşan Fatih Arda İpcioğlu, 103 puan elde etti. Muhammed Ali Bedir ise 114 metre mesafeye atlayarak 99,7 puan topladı.

Olimpiyatlardaki son müsabakasına çıkan milli sporcular, toplamda 202,7 puana ulaşarak süper takım kategorisini 15. sırada tamamladı.

Üçüncü kez olimpiyatlarda yer alan Fatih Arda İpcioğlu, normal tepede 44'üncü, büyük tepede 37'nci sırayı elde etmişti. İlk defa oyunlara katılan Muhammed Ali Bedir ise normal ve büyük tepe kategorilerinde 48'inci olmuştu.

Kaynak: AA

