Türkiye Kriket Takımı, İsrail'i Yendi!
Türkiye Kriket Erkek Milli Takımı, ECA Avrupa Kupası'nda İsrail'i 123-88 mağlup etti.
Türkiye Kriket Erkek Milli Takımı, ECA Avrupa Kupası'nda İsrail'i yendi.
Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, Romanya'daki organizasyonda İsrail ile karşılaştı.
Ay-yıldızlılar, sahadan 123-88 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Türkiye Kriket Takımı, İsrail'i Yendi! - Son Dakika
İsrail basını: Netanyahu, İran kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle ABD ziyareti için ülkeden gizlice ayrıldı
Sizin düşünceleriniz neler ?