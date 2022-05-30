Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika
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Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası tamamlandı

30.05.2022 12:33
Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası tamamlandı

İl içi yapılan Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası il müsabakaları tamamlandı.

İl içi yapılan Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası il müsabakaları tamamlandı.

Elazığ'da 10 takım ve 146 sporcunun katıldığı Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası il müsabakaları tamamlandı. Müsabakalara Yakup Kılıç Spor Salonu'nda bulunan satranç salonu ev sahipliği yaptı. Müsabakalar sonunda Çaturanga Satranç ve Akıl Oyunları takımı ile Mavi Piyon Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye Şampiyonası'nda Elazığ'ı temsil etme hakkı kazandı.

Organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Pascal'ın da dediği gibi, satranç tahtası insan zihninin jimnastik salonudur. İlimizde satranç her geçen gün yeni bir aşama kaydediyor. Sporcu sayısı ile yapılan turnuvalarla satranç ilimizin en çok takip edilen spor branşlarından oldu. Tabi şehrimizde her tesisimizde farklı branşların heyecanlarına şahit oluyoruz. Bugün olimpik yüzme havuzunda paletli yüzme Türkiye şampiyonası yapılmakta 10 ilimizden gelen sporcu ve antrenörlerimiz var. Ayrıca Yakup Kılıç Spor Salonu'nda eşsiz kültürümüzün en değerli özelliklerini yansıtan halk oyunları grup müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. 6 ilimizden gelen ekipler kendi yöresel halk oyunlarını sergileyecekler. İlimizin her gün farklı noktalarında farklı branşlarda spor müsabakalarına şahit oluyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası tamamlandı
Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası tamamlandı
Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası tamamlandı
Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası tamamlandı
Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası tamamlandı
Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası tamamlandı

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Kaynak: İHA

Yakup Kılıç, gençlik, Türkiye, Elazığ, Spor, Son Dakika

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