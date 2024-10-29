Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakalarına devam ediliyor.
Kupada öğlen seansında oynanan maçlarda Etimesgut Belediyespor, Sarıyer, Alanya 1221 FK ve Fethiyespor rakiplerini eleyerek 4. tura yükseldi.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Etimesgut Belediyespor- Mardin 1969: 2-0
Sarıyer- Niğde Belediyespor: 1-0
Alanya 1221 FK- Adıyaman FK: 2-1 (Uzatmada)
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Fethiyespor: 0-2
Son Dakika › Spor › Türkiye Kupası 4. Tura Yükselen Takımlar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?