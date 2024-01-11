Türkiye Kupası formatında değişiklik: Eleme ve final tek maç, grup müsabakaları 6 takımlı 4 grupta

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TFF, Türkiye Kupası formatında değişikliğe gidildiğini duyurdu. Eleme ve final aşamaları tek maç, Grup müsabakaları ise 24 takımın katılımı ile 6 takımlı 4 grupta oynanacak.
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