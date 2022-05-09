Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 1-0 kazandığı maçın rövanşında 10 Mayıs'ta Yukatel Kayserispor'a konuk olacak.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30 başlayacak.
Alanya'da oynanan ilk maçı 2-1 kazanan Demir Grup Sivasspor, rövanş öncesinde avantaj elde etmişti.
Ziraat Türkiye Kupası finali, 26 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Son Dakika › Spor › Türkiye Kupası'nda finalistler belli oluyor: Trabzonspor ve Sivasspor avantajlı durumda - Son Dakika