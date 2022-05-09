Türkiye Kupası'nda finalistler belli oluyor: Trabzonspor ve Sivasspor avantajlı durumda - Son Dakika
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Türkiye Kupası'nda finalistler belli oluyor: Trabzonspor ve Sivasspor avantajlı durumda

09.05.2022 12:02
Türkiye Kupası'nda finalistler belli oluyor: Trabzonspor ve Sivasspor avantajlı durumda

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalistler, yarın oynanacak Trabzonspor-Kayserispor ve çarşamba günü oynanacak Sivasspor-Alanyaspor yarı final maçlarıyla belli olacak.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 1-0 kazandığı maçın rövanşında 10 Mayıs'ta Yukatel Kayserispor'a konuk olacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30 başlayacak.

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Diğer yarı final rövanş mücadelesinde ise 11 Mayıs Çarşamba günü Demir Grup Sivasspor, saat 20.30'da Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Alanya'da oynanan ilk maçı 2-1 kazanan Demir Grup Sivasspor, rövanş öncesinde avantaj elde etmişti.

Ziraat Türkiye Kupası finali, 26 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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