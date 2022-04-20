Türkiye Kupası'nda Sivasspor, deplasmanda Alanyaspor'u devirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Kupası'nda Sivasspor, deplasmanda Alanyaspor'u devirdi

20.04.2022 22:41

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor, deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. 59. dakikada Yatabare'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan ve 90+2. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in golüyle galibiyete uzanan Yiğidolar, rövanş maçı öncesi büyük bir avantajın sahibi oldu.

Alanyaspor ile Sivasspor, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

SİVASSPOR AVANTAJI KAPTI

Karşılaşmada Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Mustapha Yatabare ve 90+2. dakikada Kerem Atakan Kesgin kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü ise 6. dakikada Emre Akbaba attı. Sivasspor'da ilk golü atan Yatabare 59. dakikadaki faulü sonrasında sarı kart gördü. Hakem Ali Şansalan'ın kararına itiraz eden Yatabare bir sarı kart daha görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 10 Mayıs'ta Sivas'ta oynanacak.

Türkiye Kupası'nda Sivasspor, deplasmanda Alanyaspor'u devirdi
YORUMLAR
500
Sivassporlu futbolcu takım arkadaşını gole sevindiğine pişman etti Sivassporlu futbolcu takım arkadaşını gole sevindiğine pişman etti Ziraat Türkiye Kupası: A. Alanyaspor: 1 DG Sivasspor: 2 (Maç sonucu) Ziraat Türkiye Kupası: A. Alanyaspor: 1 DG Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

Kerem Atakan Kesgin, Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Kupası'nda Sivasspor, deplasmanda Alanyaspor'u devirdi - Son Dakika


Son Dakika
22:41 Türkiye Kupası'nda Sivasspor, deplasmanda Alanyaspor'u devirdi
22:30 Sosyal medyayı sallayan itiraf! Kocasını terk edip oğlunun arkadaşıyla ilişki yaşamaya başladı
22:09 AK Partili Hassa Belediye Başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi!
22:01 Şota'dan Acun Ilıcalı'yı hayrete düşüren mesaj!
21:59 Bakan Çavuşoğlu: Putin ve Zelenski her an görüşebilirler
21:38 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesini isteyenler var
21:26 Koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 3 bin 668 yeni vaka tespit edildi
21:26 Sivassporlu futbolcu takım arkadaşını gole sevindiğine pişman etti
21:16 Nihal ve Bahar Candan'ın annelerinden bomba sözler: Sevişmeden aşık olamam, kesin bilgi
20:58 Kenya doğumlu kadın atlet Damaris Muthee Mutua'nın cansız bedeni bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 22:46:40. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Kupası'nda Sivasspor, deplasmanda Alanyaspor'u devirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement