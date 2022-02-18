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Türkiye Kürek Federasyonu Büyükler Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika

Türkiye Kürek Federasyonu Büyükler Türkiye Şampiyonası başladı

18.02.2022 12:57
Türkiye Kürek Federasyonu Büyükler Türkiye Şampiyonası başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası eleme yarışları Köyceğiz Gölü'nde başladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası eleme yarışları Köyceğiz Gölü'nde başladı.

Türkiye Kürek Federasyonu Büyükler Köyceğiz Kupası eleme yarışları 2 bin metre üzerinden yapılıyor. Köyceğiz Gölü Kürek Parkuru'nda başlayan yarışlarda 13 kulüp, 300'den fazla sporcu mücadele ediyor. Köyceğiz kürek parkurunda 2 bin metre mesafede gerçekleştirilen yarışlarda mücadele eden kulüpler ise Fenerbahçe, Galatasaray, İzmit Sümerspor Kürek, Sinop Gençlik ve Spor, İznikspor, Şişecam Çayırova, Fethiye Belediye, Gerze Yelken ve Su Sporları, Moda Kürek, Bayramoğlu Yelken ve Su Sporları, Vira Denizciler, İzmir Kürek ve Boğaziçi Üniversitesi.

Müsabakalar cumartesi ve pazar günü yapılacak final yarışları ile devam ederken, yarışlar kupa ve madalya töreni ile sona erecek. - MUĞLA

Türkiye Kürek Federasyonu Büyükler Türkiye Şampiyonası başladı
Türkiye Kürek Federasyonu Büyükler Türkiye Şampiyonası başladı
Türkiye Kürek Federasyonu Büyükler Türkiye Şampiyonası başladı
Türkiye Kürek Federasyonu Büyükler Türkiye Şampiyonası başladı

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Köyceğiz, Türkiye, Muğla, Kürek, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Kürek Federasyonu Büyükler Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika Spor


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