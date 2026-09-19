Türkiye Kürek Federasyonu genel kurulunda yönetim ve denetim kurulları ibra edildi

Türkiye Kürek Federasyonu 9. Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde yapılan genel kurulda, federasyonun raporlarının okunması ve gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yönetim ve denetim kurulları ibra edildi.

Geçen sezonun ve 2026-2027 sezonunun bütçelerinin de görüşüldüğü genel kurulda, yeni bütçe plan ve projeleri de onaylandı.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, genel kurulun ardından yaptığı konuşmada, bütün katılımcılara ve delegelere teşekkür etti.