Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenecek Türkiye Kupası Köyceğiz\'de yapılacak

Spor

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenecek Türkiye Kupası, 9-11 Şubat'ta Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilecek.

Federasyonun açıklamasına göre, kürek sezonunun büyüklerdeki ilk yarışında ekipler kupa için mücadele edecek.

9 Şubat'ta elemelerin, 10-11 Şubat'ta da finallerin yapılacağı Türkiye Kupası'nda, 7 kulüp ve 100'den fazla sporcu yarışacak.

Organizasyon, Köyceğiz Gölü'ndeki 2 bin metrelik parkurda tek çifte, iki tek, iki çifte, dört tek, dört çifte ve sekiz tek tekne sınıflarında büyükler ve 23 yaş altı kategorilerinde düzenlenecek.