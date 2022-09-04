Serdivan ilçesi Sapanca Gölü kıyısında bulunan kano-kürek parkurunda bin ve 2 bin metre mesafede gerçekleştirilen yarışlarda, 33 kulüpten yaklaşık 500 sporcu final gününde farklı kategorilerde mücadele etti.

Kaynak: AA

Denizcilik, Sakarya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da sona erdi - Son Dakika

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