Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da sona erdi - Son Dakika
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Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da sona erdi

04.09.2022 18:02
Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da sona erdi

Türkiye Kürek Federasyonunca Sakarya'da düzenlenen Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, tamamlandı.

Türkiye Kürek Federasyonunca Sakarya'da düzenlenen Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, tamamlandı.

Serdivan ilçesi Sapanca Gölü kıyısında bulunan kano-kürek parkurunda bin ve 2 bin metre mesafede gerçekleştirilen yarışlarda, 33 kulüpten yaklaşık 500 sporcu final gününde farklı kategorilerde mücadele etti.

Final yarışlarının ardından alınan sonuçlar şöyle:

Deniz küreği genç kadınlar: 1. Şişecam Çayırova, 2. Galatasaray, 3. İzmit Sümerspor Kürek.

Deniz küreği genç erkekler: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Şişecam Çayırova, 3. Galatasaray.

Deniz küreği büyük kadınlar: 1. Galatasaray, 2. İzmit Sümerspor Kürek, 3. Haliç Kürek.

Deniz küreği büyük erkekler: 1. Galatasaray, 2. İstanbul Kürek, 3. Şişecam Çayırova.

Yarışların sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

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Kaynak: AA

Denizcilik, Sakarya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da sona erdi - Son Dakika

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