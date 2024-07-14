Türkiye, Kuzey Makedonya'yı 90-55 yenerek galibiyetini sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Türkiye, Kuzey Makedonya'yı 90-55 yenerek galibiyetini sürdürdü

Basketbol FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 90-55 yenerek galibiyetini sürdürdü. Milli takım, üçüncü maçında İspanya ile karşılaşacak.

14.07.2024 23:43
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Basketbol FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 90-55 yendi.

FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na Polonya'da devam ediliyor. Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında Kuzey Makedonya ile karşılaştı.

İlk çeyreği 23-22 önde kapatan milli takım, devreye de 42-38 üstün girdi.

Üçüncü çeyreğe 18-0'lık seriyle başlayan ay-yıldızlı ekip, sadece serbest atıştan 2 sayı yediği periyodu 64-40 önde bitirdi. Milliler, maçı da 90-55 kazandı.

Türkiye, gruptaki ilk maçında Belçika'ya 64-62 mağlup olmuştu.

Milliler, C Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın TSİ 16.30'da İspanya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, Kuzey Makedonya'yı 90-55 yenerek galibiyetini sürdürdü - Son Dakika

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